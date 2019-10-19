В красноярском районе, где прорвало дамбу, объявили режим ЧС

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Вадим Кофман Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Власти ввели режим ЧС на территории Курагинского района Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли 15 человек, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.

По данным МЧС, около 300 человек, 6 вертолетов МИ-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС привлечено на ликвидации ЧС и поиск пропавших.

"На территории района объявлен режим ЧС", - сказала собеседница агентства.