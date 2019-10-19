Спасатели показали на видео последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.

На кадрах, снятых с воздуха, видно грязную воду, а также размытую дорогу. Кроме того, запечатлена рабочая техника.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сейбе прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, 14 пострадали, еще 13 пропали без вести.