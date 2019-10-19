В Самаре уволили водителя автобуса, выгнавшего пассажира за замечание

САМАРА, 19 окт - РИА Новости. Водителя автобуса в Самаре уволили после того, как он выгнал на улицу пассажира за сделанное ему замечание, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе перевозчика ООО "СамараАвтоГаз".