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РИА Новости

В Самаре уволили водителя автобуса, выгнавшего пассажира за замечание

14:25 19.10.2019
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© Fotolia / admiralppВодитель автобуса
Водитель автобуса
© Fotolia / admiralpp
Водитель автобуса. Архивное фото
САМАРА, 19 окт - РИА Новости. Водителя автобуса в Самаре уволили после того, как он выгнал на улицу пассажира за сделанное ему замечание, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе перевозчика ООО "СамараАвтоГаз".
Ранее в паблике "Черный список Самара" в социальной сети "Вконтакте" было опубликовано видео, на котором водитель автобуса вытолкал на улицу пассажира после того, как тот сделал ему замечание. Как пишут очевидцы произошедшего, водитель во время маршрута ругался матом, слушал песни, в которых использовался мат, а в ответ на замечание пассажира сначала оскорбил его, а потом выгнал из автобуса.
"Водитель маршрута №35 уволен в соответствии с приказом от 18 октября", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что компания-перевозчик приносит извинения всем участникам и очевидцам произошедшего.
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