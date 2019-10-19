В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Вадим Кофман Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе, сообщает региональное правительство.

"В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края", — говорится в сообщении.

Губернатор, администрация, правительство и законодательное собрание края выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино разрушилась около шести утра по местному времени. Сель затопил два общежития временного типа, погибли 15 человек, 13 пропали без вести.

По данным МЧС, ликвидацией последствий происшествия и поиском пропавших занимаются около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8 и несколько маломерных судов.