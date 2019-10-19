В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой в ведомственном вузе

НАЛЬЧИК, 19 окт — РИА Новости. Драка двух полицейских в институте повышения квалификации МВД в Нальчике закончилась смертью одного из них, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
По его словам, инцидент произошел в филиале Краснодарского университета МВД. Один из участников драки скончался на месте от полученных травм.
Началось расследование, сейчас выясняются все обстоятельства конфликта.
В пресс-службе Краснодарского университета МВД подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет о Северо-Кавказском институте повышения квалификации, входящем в структуру кубанского вуза. Там также сообщили, что передали материалы по инциденту в Следственный комитет, а в вузе назначена проверка.