Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений. При этом, по ее словам, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский "ищет механизмы, как их выполнить".

Пушков вспомнил слова бизнесмена Игоря Коломойского, который также обвинял Порошенко во лжи об инциденте в Керченском проливе.

"И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье", — написал парламентарий.