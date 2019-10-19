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РИА Новости

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

14:19 19.10.2019 (обновлено: 16:27 19.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
Ранее Савченко заявила, что экс-президент врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений. При этом, по ее словам, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский "ищет механизмы, как их выполнить".
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Пушков вспомнил слова бизнесмена Игоря Коломойского, который также обвинял Порошенко во лжи об инциденте в Керченском проливе.
"И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье", — написал парламентарий.
Говоря о лжи Порошенко про конфликт в Донбассе, Савченко ранее предположила, что для разрешения конфликта Киеву следует вести диалог с Москвой "во всех возможных форматах". Также она выразила мнение, что выполнить все пункты Минских соглашений будет нелегко.
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Надежда СавченкоДонбассПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тоже новость нашли, он всегда врал, и врёт, и будет врать.
19 октября, 16:05
Алексей Охлопков
3810004
слова вырваны из контекста далее она говорит о ликвидации лнр днр дело несдвинется с мертвой точки
19 октября, 15:20
cjabtdrf1969
9111012
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