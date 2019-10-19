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РИА Новости

Россия обсудит возможность внешних займов в евро и юанях в 2020 году

14:14 19.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Вероятность отказа РФ от внешних займов в долларах в 2020 году существует, власти смотрят в сторону евро и юаней, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
"В следующем году также будем смотреть. Может, в юанях у нас как раз вопрос наконец-то выстрелит, потому что создавали в последние годы инфраструктуру для заимствований в юанях. В евро, в конце концов, наверное, можно будет попробовать выйти", - сказал он, комментируя вопрос выхода на внешние рынки заимствований в условиях санкций для госдолга со стороны США.
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В конце августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей". Новые санкции включают ограничения по покупке госдолга РФ, а именно американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.
Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что в долларах займов в 2020 году вообще не будет, министр сказал: "Конечно, да. Новых - точно, у нас же ограничение на новые долларовые займы".
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"Хотя количество евровых инвесторов значительно меньше, чем долларовых. Основной рынок это, конечно, рубли. Мы здесь не видим каких-то проблем в результате ограничений на долларовые заимствования. Конечно, это мало приятного, но будем смотреть ситуацию с рынком, возможно, выйдем в евро", - добавил он.
Силуанов напомнил, что в бюджете на 2020 год заложена возможность внешних займов в объеме 3 миллиарда долларов. В случае выхода на рынок в евро этот объем будет поменьше, пояснил он.
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