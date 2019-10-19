Россия обсудит возможность внешних займов в евро и юанях в 2020 году

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Вероятность отказа РФ от внешних займов в долларах в 2020 году существует, власти смотрят в сторону евро и юаней, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"В следующем году также будем смотреть. Может, в юанях у нас как раз вопрос наконец-то выстрелит, потому что создавали в последние годы инфраструктуру для заимствований в юанях. В евро, в конце концов, наверное, можно будет попробовать выйти", - сказал он, комментируя вопрос выхода на внешние рынки заимствований в условиях санкций для госдолга со стороны США.

В конце августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей". Новые санкции включают ограничения по покупке госдолга РФ, а именно американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что в долларах займов в 2020 году вообще не будет, министр сказал: "Конечно, да. Новых - точно, у нас же ограничение на новые долларовые займы".

"Хотя количество евровых инвесторов значительно меньше, чем долларовых. Основной рынок это, конечно, рубли. Мы здесь не видим каких-то проблем в результате ограничений на долларовые заимствования. Конечно, это мало приятного, но будем смотреть ситуацию с рынком, возможно, выйдем в евро", - добавил он.