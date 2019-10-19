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РИА Новости
Война в Сирии

Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану

14:13 19.10.2019 (обновлено: 14:55 19.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 19 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Этот стиль эпистолярного жанра войдет в учебники по международной дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам", — сказала она в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 15:51Война в Сирии
Эрдоган заявил, что не забудет "невежливое" письмо Трампа
Девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо с требованием "не валять дурака" и "не подводить весь мир". Как утверждали СМИ, турецкий лидер выбросил это письмо в мусорную корзину.
Позже сам Эрдоган заявил, что письмо Трампа "не имеет ничего общего с вежливостью", но взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня.
Турецкие военные ведут на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Эти действия вызвали осуждение со стороны многих западных стран, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.
Сирийские власти назвали операцию военной агрессией и направили на север страны войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
17 октября, 18:16РИА Новости
Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
Семнадцатого октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курды должны отвести свои силы из 30-километровой зоны безопасности на границе с Турцией. США заявили, что будут способствовать этому процессу, но американские войска в этот район не вернутся.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМария ЗахароваМИД РФТурцияСирияСШАВ мире
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