Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану

ХАБАРОВСК, 19 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Этот стиль эпистолярного жанра войдет в учебники по международной дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам", — сказала она в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо с требованием "не валять дурака" и "не подводить весь мир". Как утверждали СМИ, турецкий лидер выбросил это письмо в мусорную корзину.

Позже сам Эрдоган заявил, что письмо Трампа "не имеет ничего общего с вежливостью", но взаимное уважение не позволяет держать этот вопрос на повестке дня.

Турецкие военные ведут на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Эти действия вызвали осуждение со стороны многих западных стран, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.

Сирийские власти назвали операцию военной агрессией и направили на север страны войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Семнадцатого октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. За это время курды должны отвести свои силы из 30-километровой зоны безопасности на границе с Турцией. США заявили, что будут способствовать этому процессу, но американские войска в этот район не вернутся.