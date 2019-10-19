Власти рекомендовали ускорить работы на прорыве дамбы в Красноярском крае

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Спасателям и рабочим, которые работают на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, рекомендовали ускориться из-за надвигающегося понижения температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.

"Рогидромет прогнозирует осадки и понижение температуры до минус 5-7 градусов. Рекомендовано ускорить восстановительные работы, чтобы все не замерзло", - сказал собеседник агентства.