В Сербию ко Дню освобождения прибыли три вертолета Ми-17 из России

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Три вертолёта Ми-17 из России переданы сербской стороне и примут участие в военном смотре в присутствии президента страны Александра Вучича и премьер-министра России Дмитрия Медведева в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.

Глава правительства России находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики.

Вучич и Медведев присутствуют на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Показ проходит на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.

Как сообщал источник РИА Новости, вертолёты доставлены транспортным самолётом из РФ за несколько дней до смотра в полуразобранном состоянии (со снятыми лопастями).

Перед началом смотра все три машины находились на летном поле военного аэродрома в Батайнице в ожидании начала военного смотра. На них нанесены опознавательные знаки ВВС Сербии.