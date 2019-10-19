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РИА Новости

В Сербию ко Дню освобождения прибыли три вертолета Ми-17 из России

14:09 19.10.2019 (обновлено: 17:23 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВизит премьер-министра РФ Д. Медведева в Сербию
Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Сербию
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Три вертолёта Ми-17 из России переданы сербской стороне и примут участие в военном смотре в присутствии президента страны Александра Вучича и премьер-министра России Дмитрия Медведева в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Глава правительства России находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики.
Вучич и Медведев присутствуют на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Показ проходит на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.
Как сообщал источник РИА Новости, вертолёты доставлены транспортным самолётом из РФ за несколько дней до смотра в полуразобранном состоянии (со снятыми лопастями).
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
26 апреля, 02:19РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Сербии
Перед началом смотра все три машины находились на летном поле военного аэродрома в Батайнице в ожидании начала военного смотра. На них нанесены опознавательные знаки ВВС Сербии.
Сербский министр обороны Александр Вулин ранее заявлял, что ожидает четыре вертолета Ми-35 и три Ми-17 по контракту из России в конце этого или в начале следующего года. Ранее Белград уже закупил два вертолета Ми-17 и до этого располагал еще одним Ми-17.
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Александр ВучичДмитрий МедведевМи-17СербияРоссияВ мире
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