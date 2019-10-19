Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T14:11Z
https://ria.ru/20191019/1559969865.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155996/97/1559969759_0:71:1861:1118_1036x0_80_0_0_3eb36aa35b67aa2db7f36ad6f93a4868.jpg
РИА Новости

Росприроднадзор уже выявлял нарушения в работе артели, где прорвало дамбу

14:07 19.10.2019 (обновлено: 14:11 19.10.2019)
1186
© РИА Новости / Вадим КофманМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Вадим Кофман
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Росприроднадзор находил нарушения в работе артели "Сисим", на участке которой размыло дамбу и погибли люди, сообщается в документах на сайте межрегионального управления Роприроднадзора по Красноярскому краю и Туве.
Ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек
"Выявлено нарушение: Невыполнение предписания. Выдано новое предписание. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы направлены в Мировой суд", - говорится в материалах на сайте ведомства.
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
13:06РИА Новости
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать характер выявленного нарушения. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". В минэкологии региона сообщили, что компания работает на основании лицензии, но само сооружение нигде не зарегистрировано. По информации ведомства, специалисты производят забор воды, чтобы проверить на безопасность.
0220114
Обсудить 1
Прорыв дамбы в Красноярском краеРосприроднадзорАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
СК рассказал об обысках в компании, чьи рабочие погибли при прорыве дамбы
РИА
Новости
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
В Киеве убили внука азербайджанского композитора, пишут СМИ
Лента
новостей
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Путин поручил помочь пострадавшим после прорыва дамбы в Красноярском крае
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Полиция
В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой в ведомственном вузе
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае выросло число погибших при прорыве дамбы
Автомобиль МЧС
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Видео задержания злоумышленника, напавшего на полицейского на станции метро Савеловская
Опубликовано видео задержания напавшего на полицейского в московском метро
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае приостановили работы на месте прорыва дамбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
18:52Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой
Лента новостейМолния