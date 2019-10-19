Росприроднадзор уже выявлял нарушения в работе артели, где прорвало дамбу

Ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек

"Выявлено нарушение: Невыполнение предписания. Выдано новое предписание. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы направлены в Мировой суд", - говорится в материалах на сайте ведомства.

В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать характер выявленного нарушения. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". В минэкологии региона сообщили, что компания работает на основании лицензии, но само сооружение нигде не зарегистрировано. По информации ведомства, специалисты производят забор воды, чтобы проверить на безопасность.