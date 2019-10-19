СК завел дело после нападения на полицейского в Москве

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения пьяного мужчины на сотрудника полиции в Москве, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина ранил полицейского ножом в Москве, нападавший задержан, пострадавший сотрудник госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - приводит слова Ивановой пресс-служба ведомства.
По данным следствия, примерно в 05.50 субботы в подземном переходе станции метро "Савеловская" при проверке документов мужчина ударил ножом в грудь 28-летнего сотрудника полиции.