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РИА Новости

СК завел дело после нападения на полицейского в Москве

13:59 19.10.2019 (обновлено: 14:57 19.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения пьяного мужчины на сотрудника полиции в Москве, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина ранил полицейского ножом в Москве, нападавший задержан, пострадавший сотрудник госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - приводит слова Ивановой пресс-служба ведомства.
По данным следствия, примерно в 05.50 субботы в подземном переходе станции метро "Савеловская" при проверке документов мужчина ударил ножом в грудь 28-летнего сотрудника полиции.
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
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