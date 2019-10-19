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РИА Новости

Медведев и Вучич принимают участие в параде военной техники под Белградом

13:57 19.10.2019 (обновлено: 16:28 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, мероприятие приурочено к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
С российской стороны в церемонии также участвуют вице-премьер Юрий Борисов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель ФТС Владимир Булавин, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
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Парад проходит на военном аэродроме Батайница под Белградом. В смотре принимают участие свыше 2,4 тысячи военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. "Изюминкой" парада станет демонстрация предоставленных Россией Сербии в качестве военной помощи бронетранспортеров БРДМ-2, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-35 и Ми-17.
Россия и Сербия постепенно наращивают сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом, в частности, говорит большое количество запланированных совместных учений в этом году. В предыдущие годы в Сербии также реализовано множество мероприятий с Вооруженными силами России, в частности, российско-сербские антитеррористические учения SREM, БАРС (Братство авиаторов России и Сербии), "Славянское братство" и тактическое учение с бойцами Западного военного округа РФ.
По завершении смотра военной техники Медведев отправится в Палату Сербии, где проведет переговоры с премьер-министром страны Аной Брнабич. После этого запланированы российско-сербские переговоры в формате рабочего завтрака.
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Парад предварили показательные учения. По сценарию учений, спецназ Сербии нейтрализовал террористов, захвативших населенный пункт, с применением наземной военной техники и поддержкой с воздуха. В учениях применялось в том числе вооружение российского производства. Следующий эпизод учений предполагал эвакуацию раненного военнослужащего с территории неприятеля. В учебной операции принимают участие в том числе вертолеты российского производства Ми-17.
Среди других эпизодов учений - отработка поддержки с воздуха операции наземных сил с применением самолетов G-4 Super Galeb и имитация воздушного боя истребителями МиГ-29.
После учений начался парад проходом группы ветеранов военных действий в Косово, а также представителей различных видов войск Вооруженных сил Сербии.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
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Александр ВучичДмитрий МедведевБелград (город)В мире
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