Медведев и Вучич принимают участие в параде военной техники под Белградом

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, мероприятие приурочено к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

С российской стороны в церемонии также участвуют вице-премьер Юрий Борисов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель ФТС Владимир Булавин, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Парад проходит на военном аэродроме Батайница под Белградом. В смотре принимают участие свыше 2,4 тысячи военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов. "Изюминкой" парада станет демонстрация предоставленных Россией Сербии в качестве военной помощи бронетранспортеров БРДМ-2, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-35 и Ми-17.

Россия и Сербия постепенно наращивают сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом, в частности, говорит большое количество запланированных совместных учений в этом году. В предыдущие годы в Сербии также реализовано множество мероприятий с Вооруженными силами России, в частности, российско-сербские антитеррористические учения SREM, БАРС (Братство авиаторов России и Сербии), "Славянское братство" и тактическое учение с бойцами Западного военного округа РФ.

По завершении смотра военной техники Медведев отправится в Палату Сербии, где проведет переговоры с премьер-министром страны Аной Брнабич. После этого запланированы российско-сербские переговоры в формате рабочего завтрака.

Парад предварили показательные учения. По сценарию учений, спецназ Сербии нейтрализовал террористов, захвативших населенный пункт, с применением наземной военной техники и поддержкой с воздуха. В учениях применялось в том числе вооружение российского производства. Следующий эпизод учений предполагал эвакуацию раненного военнослужащего с территории неприятеля. В учебной операции принимают участие в том числе вертолеты российского производства Ми-17.

Среди других эпизодов учений - отработка поддержки с воздуха операции наземных сил с применением самолетов G-4 Super Galeb и имитация воздушного боя истребителями МиГ-29.