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РИА Новости

Силуанов заявил о необходимости более амбициозной программы приватизации

13:55 19.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Иностранные инвесторы на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым в Вашингтоне интересовались причинами низких планов по приватизации в РФ, российские власти согласны, что ее нужно сделать более амбициозной, заявил журналистам Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное общение с иностранными инвесторами.
"Спрашивали про взаимодействие бюджетной и денежно-кредитной политики, спрашивали про приватизацию, почему у нас такие низкие планы по приватизации. Программу приватизации нужно делать более амбициозной, здесь я согласился", - сказал он.
По словам Силуанова, приватизация нужна не для доходов бюджета, а для того, чтобы снижать долю государства в экономике. "Слава богу, у нас есть сейчас возможности привлечения ресурсов, мы не испытываем никаких проблем для финансирования дефицита бюджета, поэтому приватизация рассматривается исключительно как структурная мера. Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание - по подготовке более амбициозной программы приватизации", - отметил первый вице-премьер.
"Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях и все хотят ими управлять. Это известная вещь", - продолжил он.
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"Поэтому здесь нужно, конечно, еще раз административно составить список инвестиций, которые не являются определяющими, не являются ключевыми для нашей страны - я имею в виду, может быть, нефтегаз или банковский сектор - где можно вполне освободиться от долей участия", - добавил Силуанов.
"Министерство экономического развития должно подготовить более амбициозную программу приватизации, включить туда пакеты компаний в первую очередь небольшого дивизиона, но и крупные компании должны рассматриваться. Какие именно, я бы сейчас не стал называть", - отметил первый вице-премьер.
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ВашингтонАнтон СилуановМВФРоссияЭкономика
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