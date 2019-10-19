Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T13:54Z
https://ria.ru/20191019/1559969445.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1036x0_80_0_0_81f26b5b4838573ebf475acbd4e4959f.jpg
РИА Новости
Туризм

Дебошир с рейса Москва — Пхукет оказался гражданином Белоруссии

13:54 19.10.2019
450
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Авиадебошир, из-за которого летевший из Москвы в Пхукет самолёт вынужденно садился в Ташкенте, является гражданином Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Nordwind.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения. В следственных органах сообщили, что после инцидента начали проверку.
Бортпроводники во время предполетного инструктажа
20 августа, 14:56РИА Новости
Авиадебошир пойдет под суд за попытку разбить головой иллюминатор
"Семнадцатого октября 2019 года во время выполнения рейса Москва-Пхукет №2477 пассажир Дзианис Мисленский (гражданин Республики Беларусь), находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал агрессивные действия в отношении пассажиров и членов экипажа. Попытки успокоить пассажира результата не приносили", - сказал собеседник агентства.
"Учитывая возможность возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья пассажиров, находящихся на борту, с целью обеспечения безопасности полета, командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, где неадекватный пассажир был передан сотрудникам правоохранительных органов", - добавил он.
Пассажиры в самолете
9 сентября, 10:03РИА Новости
В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
В пресс-службе отметили, что после этого авиалайнер продолжил полет в аэропорт назначения.
"Авиакомпания Nordwind приносит извинения пассажирам рейса за неудобства, возникшие по причине инцидента на борту воздушного судна", - добавил собеседник агентства.
1400122
Обсудить 1
ТуризмПхукет (остров)Boeing 777Nordwind AirlinesМоскваТашкентБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014
ГПУ не допустила к аттестации двух прокуроров по делам Евромайдана
РИА
Новости
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
На Украине суд арестовал экс-замсекретаря СНБО Гладковского на 60 суток
Табличка с надписью Зона таможенного контроля на межгосударственном пункте пропуска
На границе Белоруссии задержали россиянина с оружием, ножами и алкоголем
Визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Сербию
В Сербию ко Дню освобождения прибыли три вертолета Ми-17 из России
Лента
новостей
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал в США, как Россия будет занимать при санкциях на госдолг
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия
МИД предупредил россиян о задержках и отменах рейсов в Германии
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после нападения на полицейского в Москве
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Силы США в Сирии близ Алеппо
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Сотрудник полиции
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
Магнитно-резонансный томограф
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Россия обсудит возможность внешних займов в евро и юанях в 2020 году
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
18:52Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой
Лента новостейМолния