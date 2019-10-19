Дебошир с рейса Москва — Пхукет оказался гражданином Белоруссии

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Авиадебошир, из-за которого летевший из Москвы в Пхукет самолёт вынужденно садился в Ташкенте, является гражданином Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения. В следственных органах сообщили, что после инцидента начали проверку.

"Семнадцатого октября 2019 года во время выполнения рейса Москва-Пхукет №2477 пассажир Дзианис Мисленский (гражданин Республики Беларусь), находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал агрессивные действия в отношении пассажиров и членов экипажа. Попытки успокоить пассажира результата не приносили", - сказал собеседник агентства.

"Учитывая возможность возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья пассажиров, находящихся на борту, с целью обеспечения безопасности полета, командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, где неадекватный пассажир был передан сотрудникам правоохранительных органов", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что после этого авиалайнер продолжил полет в аэропорт назначения.