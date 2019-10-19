ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

Так, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы (доходы после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в третьем квартале выросли на три процента, а с января по сентябрь — на 0,2 процента.

По словам Силуанова, на это повлияли два фактора.

"Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы (потребительские кредиты. — Прим. ред.), постепенно их темпы начали снижаться и люди стали меньше платить процентов по долгам", — сказал вице-премьер.

По его словам, и в следующем квартале все будет хорошо, если инфляция продолжит снижение, а потребительские кредиты также будут сокращаться.

Силуанов отметил, что зарплаты и социальные выплаты в России номинально растут — по семь процентов при инфляции меньше четырех.

"Пенсии растут на семь процентов при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основным источником снижения реальных доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель", — пояснил он.

В Росстате рост реальных доходов объяснили опережающим ростом доходов от трудовой деятельности (их доля составила 76,9 процента), а также низкой базой третьего квартала 2018 года.

В ведомстве отметили, что более всего выросла заработная плата, доля которой в структуре доходов составляет 56,4 процента, а также обратили внимание на существенный рост "серых зарплат" — на 7,3 процента по сравнению с тем же показателем 2018 года. Кроме того, увеличились и социальные выплаты, в том числе пенсии — на 6,3 процента.