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РИА Новости

Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

13:43 19.10.2019 (обновлено: 16:26 19.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян. Об этом он говорил в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Так, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы (доходы после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в третьем квартале выросли на три процента, а с января по сентябрь — на 0,2 процента.
По словам Силуанова, на это повлияли два фактора.

"Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы (потребительские кредиты. — Прим. ред.), постепенно их темпы начали снижаться и люди стали меньше платить процентов по долгам", — сказал вице-премьер.

По его словам, и в следующем квартале все будет хорошо, если инфляция продолжит снижение, а потребительские кредиты также будут сокращаться.
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Силуанов отметил, что зарплаты и социальные выплаты в России номинально растут — по семь процентов при инфляции меньше четырех.
"Пенсии растут на семь процентов при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основным источником снижения реальных доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель", — пояснил он.
В Росстате рост реальных доходов объяснили опережающим ростом доходов от трудовой деятельности (их доля составила 76,9 процента), а также низкой базой третьего квартала 2018 года.
В ведомстве отметили, что более всего выросла заработная плата, доля которой в структуре доходов составляет 56,4 процента, а также обратили внимание на существенный рост "серых зарплат" — на 7,3 процента по сравнению с тем же показателем 2018 года. Кроме того, увеличились и социальные выплаты, в том числе пенсии — на 6,3 процента.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что в этом году реальные зарплаты станут больше на полтора процента, а реальные располагаемые доходы — на 0,1.
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Антон СилуановРосстатРоссияВашингтон (город)Экономика
Популярные комментарии
А причины роста доходов олигархов министр объяснять воздержался
19 октября, 17:47
ODOR SCROTUM
8152212
Что они там курят? Живут в какой-то параллельной вселенной. К сожалению, здесь нельзя матерится и называть субъектов так, как тони заслуживают. Цензура однако.
19 октября, 14:12
ЛКЛысый Кучерявый
8320102
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