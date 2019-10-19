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РИА Новости

Силуанов рассказал в США, как Россия будет занимать при санкциях на госдолг

13:39 19.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Иностранные инвесторы на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым в Вашингтоне интересовались, как Россия будет выходить на внешний рынок заимствований в условиях санкций США в отношении российского госдолга, сообщил журналистам Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное общение министра с зарубежными инвесторами.
"Спрашивали также про санкции в отношении долга, как вы планируете 3 миллиарда долларов занимать в следующем году. Я ответил, что мы занимаем на рынке в 10 раз больше, не 3 миллиарда долларов, а 31-32 миллиарда долларов мы занимаем на рынке (в целом с учетом внутренних заимствований - Прим. ред.)", - сказал он.
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"Естественно, 3 миллиарда долларов займов на внешних рынках для нас это абсолютно ничего не значит, потому что у нас нет жесткой увязки, что мы должны занять на внешнем рынке, мы можем занять это на внутреннем рынке", - добавил он.
В текущем году Россия заняла на внешних рынках больше, чем изначально планировала, потому что была хорошая конъюнктура и спрос на российские активы, отметил министр.
В конце августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей". Новые санкции включают ограничения по покупке госдолга РФ, а именно американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.
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