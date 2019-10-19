Силуанов рассказал в США, как Россия будет занимать при санкциях на госдолг

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Иностранные инвесторы на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым в Вашингтоне интересовались, как Россия будет выходить на внешний рынок заимствований в условиях санкций США в отношении российского госдолга, сообщил журналистам Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное общение министра с зарубежными инвесторами.

"Спрашивали также про санкции в отношении долга, как вы планируете 3 миллиарда долларов занимать в следующем году. Я ответил, что мы занимаем на рынке в 10 раз больше, не 3 миллиарда долларов, а 31-32 миллиарда долларов мы занимаем на рынке (в целом с учетом внутренних заимствований - Прим. ред.)", - сказал он.

"Естественно, 3 миллиарда долларов займов на внешних рынках для нас это абсолютно ничего не значит, потому что у нас нет жесткой увязки, что мы должны занять на внешнем рынке, мы можем занять это на внутреннем рынке", - добавил он.

В текущем году Россия заняла на внешних рынках больше, чем изначально планировала, потому что была хорошая конъюнктура и спрос на российские активы, отметил министр.