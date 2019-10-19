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РИА Новости

Москалькова поручила помочь семьям погибших при прорыве красноярской дамбы

13:38 19.10.2019 (обновлено: 14:06 19.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила региональному омбудсмену оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае.
Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
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Красноярские власти назвали возможную причину разрушения дамбы
"Попросила уполномоченного по правам человека в крае оказать все возможное содействие семьям погибших и пострадавшим в техногенной катастрофе",- пишет Москалькова в своём Instagram.
Омбудсмен также выразила соболезнования в связи с трагедией. "Мои самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае", - добавила уполномоченный.
"Готова сделать все зависящее от меня для того, чтобы помочь пострадавшим от удара стихии", - отметила омбудсмен.
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

ЧП произошло около шести утра по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

Сотрудники аварийно-спасательной службы МЧС РФ производят загрузку вертолета всем необходимым для дальнейшей высадки на месте прорыва технологической дамбы в Курагинском районе Красноярского края
1 из 13

ЧП произошло около шести утра по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
2 из 13

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
3 из 13

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
4 из 13

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
5 из 13

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
6 из 13

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
7 из 13

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В МЧС сообщили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
8 из 13

В МЧС сообщили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
9 из 13

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Вадим Кофман

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
10 из 13

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

© РИА Новости / Вадим Кофман
© Вадим Кофман

В деревне Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
11 из 13

В деревне Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

© Вадим Кофман
© РИА Новости / Вадим Кофман

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
12 из 13

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Вадим Кофман
© Вадим Кофман

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
13 из 13

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

© Вадим Кофман
1 из 13

ЧП произошло около шести утра по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
2 из 13

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
3 из 13

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
4 из 13

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
5 из 13

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
6 из 13

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
7 из 13

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
8 из 13

В МЧС сообщили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
9 из 13

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
10 из 13

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

© РИА Новости / Вадим Кофман
11 из 13

В деревне Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

© Вадим Кофман
12 из 13

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Вадим Кофман
13 из 13

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

© Вадим Кофман
110132
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Прорыв дамбы в Красноярском краеТатьяна МоскальковаКрасноярский крайПроисшествия
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