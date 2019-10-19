Москалькова поручила помочь семьям погибших при прорыве красноярской дамбы

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила региональному омбудсмену оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.

"Попросила уполномоченного по правам человека в крае оказать все возможное содействие семьям погибших и пострадавшим в техногенной катастрофе",- пишет Москалькова в своём Instagram

Омбудсмен также выразила соболезнования в связи с трагедией. "Мои самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае", - добавила уполномоченный.