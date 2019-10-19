На Алтае восстановили энергоснабжение в селе после аварии

БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Энергоснабжение восстановлено в Солонешенском районе Алтайского края, где из-за аварии ЛЭП без света оставались почти девять тысяч человек и 26 социально значимых объектов, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
По данным ведомства, в 8.32 (4.32) произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Петропавловская – Солонешенская".
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"Все котельные работают в нормальном режиме, в ближайший час я проверю, как они подают теплоноситель в сети. Ситуация постоянно была под контролем, специалисты работали профессионально и эффективно", - рассказал глава района Виктор Горбачев.
В компании "Россети Сибирь в Алтайском крае (филиал "Алтайэнерго") отметили, что трасса этой ЛЭП - одна из сложных, расположена в труднодоступных местах. Однако энергетики смогли быстро найти причину технологического нарушения – на одной из опор обнаружен обрыв гирлянды изолятора. В аварийно-восстановительных работах было задействовано пять бригад, 17 человек, шесть единиц спецтехники.