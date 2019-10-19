На Алтае восстановили энергоснабжение в селе после аварии

БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. Энергоснабжение восстановлено в Солонешенском районе Алтайского края, где из-за аварии ЛЭП без света оставались почти девять тысяч человек и 26 социально значимых объектов, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

По данным ведомства, в 8.32 (4.32) произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Петропавловская – Солонешенская".

"Все котельные работают в нормальном режиме, в ближайший час я проверю, как они подают теплоноситель в сети. Ситуация постоянно была под контролем, специалисты работали профессионально и эффективно", - рассказал глава района Виктор Горбачев.