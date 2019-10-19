Киев готовит позиции под военную технику у Золотого, заявили в ЛНР

Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины

© Фото : представительство ЛНР в СЦКК Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики готовят позиции под военную технику на участке разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Золотое, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник оборудует позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое с местами для размещения военной техники", - сообщили в Народной милиции.

По данным Народной милиции ЛНР, во время проведения работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков на мине подорвался экскаватор из состава 72 бригады ВС Украины. В пресс-службе заявили, что в результате подрыва один украинский военнослужащий получил осколочные ранения.

"В настоящее время на позициях (ВС Украины в районе участка разведения сил - ред.) сосредоточены четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина пехоты, три единицы МТ-ЛБ, а также два бронеавтомобиля КрАЗ "Кугуар" с крупнокалиберными пулеметами", дополнил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сославшись на данные разведки.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.