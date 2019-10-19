Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T14:19Z
https://ria.ru/20191019/1559968986.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155942/49/1559424902_0:111:1280:831_1036x0_80_0_0_953e531fa526eb1f9fd799b4ca723105.jpg
РИА Новости

Киев готовит позиции под военную технику у Золотого, заявили в ЛНР

13:26 19.10.2019 (обновлено: 14:19 19.10.2019)
819
© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики готовят позиции под военную технику на участке разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Золотое, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник оборудует позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое с местами для размещения военной техники", - сообщили в Народной милиции.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
11:01РИА Новости
Силовики разместили артиллерию в жилых районах в Донбассе, заявили в ДНР
По данным Народной милиции ЛНР, во время проведения работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков на мине подорвался экскаватор из состава 72 бригады ВС Украины. В пресс-службе заявили, что в результате подрыва один украинский военнослужащий получил осколочные ранения.
"В настоящее время на позициях (ВС Украины в районе участка разведения сил - ред.) сосредоточены четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина пехоты, три единицы МТ-ЛБ, а также два бронеавтомобиля КрАЗ "Кугуар" с крупнокалиберными пулеметами", дополнил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сославшись на данные разведки.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Вчера, 18:43РИА Новости
Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе
200262
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Государственного бюро расследований в Киеве
В Киеве убили внука азербайджанского композитора, пишут СМИ
РИА
Новости
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики разместили артиллерию в жилых районах в Донбассе, заявили в ДНР
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Лента
новостей
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" о газе для Украины
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима
Украинский военный в Донецкой области
В ДНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова: Россия уже фиксировала проблемы с выдачей виз делегатам в ООН
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Варфоломей заявил о внесении архиепископом Афинским ПЦУ в диптих
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал в США, как Россия будет занимать при санкциях на госдолг
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
Российская делегация обсудила с Асадом запуск конституционного комитета САР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии
20:28Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
Лента новостейМолния