БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где в субботу примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Премьер посетит страну по приглашению президента Сербии Александра Вучича. Вместе они отправятся на смотр сербской армии, который пройдет в субботу на военном аэродроме в Батайнице под Белградом.

На летном поле российского премьер-министра встретили премьер Сербии Ана Брнабич, посол России в республике Александр Боцан-Харченко, а также рота парадного караула из гвардейцев Вооруженных сил Сербии.

Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций. Всего в параде примут участие около 2,4 тысячи солдат и офицеров, 100 транспортных средств и систем, 25 летательных аппаратов.

Программа нынешнего визита также предусматривает отдельные встречи с руководством страны; у Медведева состоятся переговоры с его визави - премьером Сербии Аной Брнабич, а также президентом Вучичем.

Как сообщала ранее пресс-служба российского кабмина, в ходе предстоящих переговоров стороны предполагают обсудить весь комплекс российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

По данным администрации сербского лидера, среди ожидаемых тем разговора значатся вопросы стратегического сотрудничества, строительство в Сербии ветки газопровода для приема газа из "Турецкого потока", предстоящее подписание соглашения о беспошлинной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Сообщалось, что Москва и Белград в рамках визита Медведева также намерены принять ряд двусторонних документов. Как ожидается, стороны заключат соглашение об упрощении фитосанитарного контроля, договор о новом займе для строительства РЖД диспетчерского центра и развития железнодорожной инфраструктуры Сербии, соглашение с Росатомом о сотрудничестве при строительстве на территории Сербии Центра ядерной науки.

Визит Медведева в Сербию приурочен к значимой национальной годовщине. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной Армии.

Руководство РФ традиционно принимает участие в торжествах по случаю юбилеев этой годовщины. В 2014 году с визитом, приуроченным к 70-летию освобождения, страну посетил президент РФ Владимир Путин, а в 2009 году Россию на праздновании представлял Медведев, бывший тогда главой государства.