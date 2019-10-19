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РИА Новости

Медведев прибыл в Сербию

13:24 19.10.2019 (обновлено: 13:52 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
 Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где в субботу примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Премьер посетит страну по приглашению президента Сербии Александра Вучича. Вместе они отправятся на смотр сербской армии, который пройдет в субботу на военном аэродроме в Батайнице под Белградом.
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На летном поле российского премьер-министра встретили премьер Сербии Ана Брнабич, посол России в республике Александр Боцан-Харченко, а также рота парадного караула из гвардейцев Вооруженных сил Сербии.
Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций. Всего в параде примут участие около 2,4 тысячи солдат и офицеров, 100 транспортных средств и систем, 25 летательных аппаратов.
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Программа нынешнего визита также предусматривает отдельные встречи с руководством страны; у Медведева состоятся переговоры с его визави - премьером Сербии Аной Брнабич, а также президентом Вучичем.
Как сообщала ранее пресс-служба российского кабмина, в ходе предстоящих переговоров стороны предполагают обсудить весь комплекс российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.
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По данным администрации сербского лидера, среди ожидаемых тем разговора значатся вопросы стратегического сотрудничества, строительство в Сербии ветки газопровода для приема газа из "Турецкого потока", предстоящее подписание соглашения о беспошлинной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Сообщалось, что Москва и Белград в рамках визита Медведева также намерены принять ряд двусторонних документов. Как ожидается, стороны заключат соглашение об упрощении фитосанитарного контроля, договор о новом займе для строительства РЖД диспетчерского центра и развития железнодорожной инфраструктуры Сербии, соглашение с Росатомом о сотрудничестве при строительстве на территории Сербии Центра ядерной науки.
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Визит Медведева в Сербию приурочен к значимой национальной годовщине. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной Армии.
Руководство РФ традиционно принимает участие в торжествах по случаю юбилеев этой годовщины. В 2014 году с визитом, приуроченным к 70-летию освобождения, страну посетил президент РФ Владимир Путин, а в 2009 году Россию на праздновании представлял Медведев, бывший тогда главой государства.
Незадолго до нынешнего визита глава правительства РФ в интервью сербской газете "Вечерние новости" отметил общность в подходах России и Сербии к оценке событий и итогов Второй мировой войны, назвав эти оценки правдивыми, неподверженными политической эрозии и конъюнктуре.
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