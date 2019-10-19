В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Ранее в субботу в Салониках состоялась совместная литургия патриарха Варфоломея и архиепископа Иеронима.

"Патриарх Варфоломей поминает "митрополита Епифания" при совершении каждой литургии. Если считать, что сослужение литургии с патриархом Варфоломеем означает признание "ПЦУ", требовалось бы прекратить общение со всеми предстоятелями поместных православных церквей", - сказал Балашов.

Однако ни на одной литургии, совершаемой архиепископом Иеронимом после Архиерейского собора Элладской Церкви 12 октября, отметил собеседник агентства, архиепископ не поминал в диптихах имени Епифания.

"Таким образом, последствия, предусмотренные заявлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября, могут наступить в том случае, если архиепископ Афинский сам приступит к поминовению имени главы "ПЦУ" или иным образом, например, посредством послания или сослужения, засвидетельствует признание неканонического общества украинских раскольников", - уточнил замглавы ОВЦС.

Ранее Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".

Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский - заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокефалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.