Четырех пострадавших при прорыве дамбы доставят для лечения в Красноярск

Сотрудники аварийно-спасательной службы МЧС РФ производят загрузку вертолета всем необходимым для дальнейшей высадки на месте прорыва технологической дамбы в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Санавиация доставит в Красноярск четырех из 16 пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.

По данным МЧС, около 300 человек, 6 вертолетов МИ-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС привлечено на ликвидации ЧС и поиск пропавших.

"Четверых доставят на лечение в Красноярск, девять останутся в Центральной районной больнице Курагино, еще семь человек, отказались от госпитализации. Всего 16 пострадавших", - сказала собеседница агентства.