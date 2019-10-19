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РИА Новости

Четырех пострадавших при прорыве дамбы доставят для лечения в Красноярск

13:15 19.10.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники аварийно-спасательной службы МЧС РФ производят загрузку вертолета всем необходимым для дальнейшей высадки на месте прорыва технологической дамбы в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники аварийно-спасательной службы МЧС РФ производят загрузку вертолета всем необходимым для дальнейшей высадки на месте прорыва технологической дамбы в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Санавиация доставит в Красноярск четырех из 16 пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.
По данным МЧС, около 300 человек, 6 вертолетов МИ-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС привлечено на ликвидации ЧС и поиск пропавших.
"Четверых доставят на лечение в Красноярск, девять останутся в Центральной районной больнице Курагино, еще семь человек, отказались от госпитализации. Всего 16 пострадавших", - сказала собеседница агентства.
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
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Она пояснила, что семеро отказавшихся от госпитализации были осмотрены на месте, но медики приняли решение все равно доставить их в ЦРБ, чтобы осмотреть еще раз.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеМЧС РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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