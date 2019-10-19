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РИА Новости

На границе Белоруссии задержали россиянина с оружием, ножами и алкоголем

13:11 19.10.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкТабличка с надписью "Зона таможенного контроля" на межгосударственном пункте пропуска
Табличка с надписью Зона таможенного контроля на межгосударственном пункте пропуска
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Табличка с надписью "Зона таможенного контроля" на межгосударственном пункте пропуска. Архивное фото
МИНСК, 19 окт - РИА Новости. Белорусские таможенники выявили в пограничном пункте пропуска гражданина РФ, который пытался незаконно ввезти из Польши травматический пистолет, ножи, снюс и 15 литров алкоголя, сообщается в субботу на сайте Государственного таможенного комитета Белоруссии.
"Незаконно перемещаемые через таможенную границу оружие и партию алкоголя обнаружили брестские таможенники в автомобиле гражданина Российской Федерации", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
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Там уточняется, что травматический пистолет, ножи, снюс и партию алкоголя брестские таможенники обнаружили при проведении таможенных операций в пункте пропуска "Брест". Данный товар перемещал 59-летний гражданин Российской Федерации, который следовал на личном авто на территорию Евразийского экономического союза из Польши.
"Для прохождения таможенной границы водитель выбрал зеленый коридор, предназначенный для перемещения товаров, не подлежащих декларированию. Вместе с тем при досмотре транспортного средства таможенники обнаружили запрещенные и ограниченные к перемещению товары: травматический пистолет "Baikal" с 12 патронами, три ножа иностранного производства, резиновую дубинку, некурительное табачное изделие снюс и 15 литров алкогольных напитков", - подчеркивается в сообщении.
В настоящее время Брестской таможней проводится проверка, оружие направлено на экспертизу.
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