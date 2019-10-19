Захарова рассказала, что после окончания МГИМО хотела заниматься Азией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

ДЕРЕВНЯ ЛИТВИНОВО (Московская область), 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после окончания учебы в вузе планировала заниматься Азией, но попала в пресс-службу министерства иностранных дел, о чем не жалеет.

Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям "востоковедение" и "журналистика". В годы учебы работала в пресс-центре МИД РФ на Зубовском бульваре. Владеет китайским и английским языком. С 2015 года – официальный представитель МИД РФ.

"У меня красный диплом. В нем написано: журналист-международник со знанием иностранного языка. А первый язык у меня был китайский. Я вообще планировала им заниматься, но как бы не очень сложилось", - сказала Захарова участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение". По ее словам, в МИД РФ ей сказали, что ей место в пресс-службе.

"Я полностью считала, что моя жизнь будет связана с Китаем, с Азией… Я пришла в МИД, но пошла на информационное направление, о чем не жалею", - добавила Захарова.