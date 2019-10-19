Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T12:47Z
https://ria.ru/20191019/1559968183.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155828/37/1558283753_0:359:3002:2048_1036x0_80_0_0_b5db4153765409b26a40c056b22b6522.jpg
РИА Новости

Захарова рассказала, что после окончания МГИМО хотела заниматься Азией

12:47 19.10.2019
535
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ДЕРЕВНЯ ЛИТВИНОВО (Московская область), 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после окончания учебы в вузе планировала заниматься Азией, но попала в пресс-службу министерства иностранных дел, о чем не жалеет.
Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям "востоковедение" и "журналистика". В годы учебы работала в пресс-центре МИД РФ на Зубовском бульваре. Владеет китайским и английским языком. С 2015 года – официальный представитель МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
14 октября, 09:34РИА Новости
Лавров признался, что поступил в МГИМО случайно
"У меня красный диплом. В нем написано: журналист-международник со знанием иностранного языка. А первый язык у меня был китайский. Я вообще планировала им заниматься, но как бы не очень сложилось", - сказала Захарова участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение". По ее словам, в МИД РФ ей сказали, что ей место в пресс-службе.
"Я полностью считала, что моя жизнь будет связана с Китаем, с Азией… Я пришла в МИД, но пошла на информационное направление, о чем не жалею", - добавила Захарова.
Лагерь "Поколение" начал работу 16 октября, а завершит 21 октября. По приглашению Федерального агентства по делам национальностей в лагерь приехали более 150 лидеров студенческих, молодёжных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
10 февраля, 02:14РИА Новости
Захарова рассказала о работе в мужском коллективе
1310002
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФМГИМООбщество
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Лента
новостей
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Заседание коллегии минпросвещения РФ
Минпросвещения ответило на критику состава совета по стандартам образования
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Школа в Москве
Власти назвали размер зарплаты московских учителей
Зал Точки кипения в Москве
"Точки кипения" для коллективной работы откроются в 41 российском вузе
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, как "Земские учителя" смогут потратить миллион рублей
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
Лента новостейМолния