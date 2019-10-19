Захарова рассказала, что после окончания МГИМО хотела заниматься Азией

ДЕРЕВНЯ ЛИТВИНОВО (Московская область), 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после окончания учебы в вузе планировала заниматься Азией, но попала в пресс-службу министерства иностранных дел, о чем не жалеет.
Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям "востоковедение" и "журналистика". В годы учебы работала в пресс-центре МИД РФ на Зубовском бульваре. Владеет китайским и английским языком. С 2015 года – официальный представитель МИД РФ.
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"У меня красный диплом. В нем написано: журналист-международник со знанием иностранного языка. А первый язык у меня был китайский. Я вообще планировала им заниматься, но как бы не очень сложилось", - сказала Захарова участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение". По ее словам, в МИД РФ ей сказали, что ей место в пресс-службе.
"Я полностью считала, что моя жизнь будет связана с Китаем, с Азией… Я пришла в МИД, но пошла на информационное направление, о чем не жалею", - добавила Захарова.
Лагерь "Поколение" начал работу 16 октября, а завершит 21 октября. По приглашению Федерального агентства по делам национальностей в лагерь приехали более 150 лидеров студенческих, молодёжных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов России.
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