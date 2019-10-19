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РИА Новости
Медиавойны

Захарова рассказала, как Россия отвечает на информационную агрессию

12:35 19.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ДЕРЕВНЯ ЛИТВИНОВО (Московская область), 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что против России в мире ведется информационная агрессия, но не война, на которую страна вынуждена отвечать.
"Я считаю, что идет действительно информационная агрессия. Это 100 процентов. Я вот с нашей стороны такой же информационной агрессии или атаки на кого-то не вижу. Собственно, во-первых, задачей такой не стояло. Я ни разу не видела, чтобы мы что-то кому-то делали плохо в информационной сфере просто потому что мы так хотим. Мы все время отвечаем, да. Мы научились это делать", - сказала Захарова участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение".
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"На нас в информационном смысле все время нападают, производят какие-то агрессивные действия в киберсреде. Вот это да, но я не уверена, что это война. Понимаете, когда ты защищаешься или обороняешься. Не уверена, что это война", - добавила она.
По ее словам, если бы против России велась информационная война, тогда бы Москва была вынуждена отвечать другим странам тем же самым, но РФ этим не занимается ни на каком направлении.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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Результаты исследования, проведенного специалистами МИА "Россия сегодня", показали, что в СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в первом полугодии 2019 года 49,81% материалов о России были негативными. Еще 48,12% текстов носили нейтральный характер. Позитивными оказалось лишь 2,07% публикаций.
Лагерь "Поколение" начал работу 16 октября, а завершит 21 октября. По приглашению Федерального агентства по делам национальностей в лагерь приехали более 150 лидеров студенческих, молодёжных о общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов России.
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МедиавойныМария ЗахароваМИД РФРоссия
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