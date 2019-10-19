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РИА Новости

Захарова: Россия уже фиксировала проблемы с выдачей виз делегатам в ООН

12:32 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
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ДЕРЕВНЯ ЛИТВИНОВО (Московская область), 19 окт - РИА Новости. Россия и ранее фиксировала проблемы с выдачей виз делегатам в ООН, но в этом году эта проблема была слишком демонстративной, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы стали фиксировать их (проблемы с выдачей виз - ред.) какое-то время назад. В этом году это было слишком демонстративно, чтобы не сделать это заявление и чтобы не поставить этот вопрос вот так ребром", - сказала Захарова участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение".
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Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН рассчитывают, что вопрос с выдачей виз дипломатам других государств для участия в работе органов организации будет решен.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами. В этой связи первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии в частности Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
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Лагерь "Поколение" начал работу 16 октября, а завершит 21 октября. По приглашению Федерального агентства по делам национальностей в лагерь приехали более 150 лидеров студенческих, молодёжных о общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов России.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииМария ЗахароваМИД РФООНСШАВ мире
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