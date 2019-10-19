Захарова: Россия уже фиксировала проблемы с выдачей виз делегатам в ООН

ДЕРЕВНЯ ЛИТВИНОВО (Московская область), 19 окт - РИА Новости. Россия и ранее фиксировала проблемы с выдачей виз делегатам в ООН, но в этом году эта проблема была слишком демонстративной, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы стали фиксировать их (проблемы с выдачей виз - ред.) какое-то время назад. В этом году это было слишком демонстративно, чтобы не сделать это заявление и чтобы не поставить этот вопрос вот так ребром", - сказала Захарова участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение".

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН рассчитывают, что вопрос с выдачей виз дипломатам других государств для участия в работе органов организации будет решен.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами. В этой связи первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии в частности Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

В четверг Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка в Вену, либо в Женеву на фоне недружественной визовой политики Штатов.