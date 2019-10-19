В Еврейском музее покажут "Союз молодежи" и "Невавилонскую библиотеку"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности 24 октября открываются две выставки "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" и "Невавилонская библиотека", сообщили РИА Новости организаторы.

Выставка "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" будет посвящена ключевым художникам-авангардистам начала XX века.

В экспозицию вошли около 80 работ, включая произведения Казимира Малевича ("Усовершенствованный портрет И.В. Клюна"), Ольги Розановой ("В кафе"), Елены Гуро ("Женщина в платке"), Михаила Матюшина ("Портрет Елены Гуро"), Павла Филонова ("Пир королей") и Михаила Ларионова ("Лучистый пейзаж").

Также будут показаны малоизвестные произведения авангарда из Русского музея, 15 российских и зарубежных музеев, а также трех частных коллекции.

Главная идея выставки — с помощью картин и исторических документов рассказать о первом официально зарегистрированном объединении художников "Союз молодежи". За время своего существования они успели создать работы во множестве стилей – от символизма до кубофутуризма.

© Предоставлено пресс-службой Русского музея К.Малевич. Усовершенствованный портрет И.В.Клюна, 1913 1 из 5 К.Малевич. Усовершенствованный портрет И.В.Клюна, 1913 © Предоставлено пресс-службой Русского музея © Русский музей В. Д. Бубнова Купальщицы. 1910-е. ГРМ 2 из 5 В. Д. Бубнова Купальщицы. 1910-е. ГРМ © Русский музей © Русский музей И. С. Школьник. Натюрморт с желтой скатертью. 1910-е. ГРМ 3 из 5 И. С. Школьник. Натюрморт с желтой скатертью. 1910-е. ГРМ © Русский музей © Предоставлено пресс-службой Русского музея Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна). 1910. Х.,м. 70 х 70. ГРМ 4 из 5 Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна). 1910. Х.,м. 70 х 70. ГРМ © Предоставлено пресс-службой Русского музея © Русский музей В. Е. Татлин. Эскиз декорации к пьесе "Царь Максемьян". Трон Максемьяна. 1911. ГРМ 5 из 5 В. Е. Татлин. Эскиз декорации к пьесе "Царь Максемьян". Трон Максемьяна. 1911. ГРМ © Русский музей 1 из 5 К.Малевич. Усовершенствованный портрет И.В.Клюна, 1913 © Предоставлено пресс-службой Русского музея 2 из 5 В. Д. Бубнова Купальщицы. 1910-е. ГРМ © Русский музей 3 из 5 И. С. Школьник. Натюрморт с желтой скатертью. 1910-е. ГРМ © Русский музей 4 из 5 Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна). 1910. Х.,м. 70 х 70. ГРМ © Предоставлено пресс-службой Русского музея 5 из 5 В. Е. Татлин. Эскиз декорации к пьесе "Царь Максемьян". Трон Максемьяна. 1911. ГРМ © Русский музей

Название инсталляции литературного критика Анны Наринской и архитектора Александра Бродского "Невавилонская библиотека" перекликается с рассказом Борхеса "Вавилонская библиотека", в котором говорится о фантастическом бесконечном расширяющемся хранилище текстов.

Анна Наринская выбрала, наоборот, только тысячу бумажных книг, которые она прочитала и считает прекрасными. Там и сказки, и сборники стихов, и философские труды и романы, и даже комиксы. Посетители смогут брать издания в руки, листать, читать и переставлять так, как сами считают нужным.

Основная цель — рассказать, какую важную роль в жизни человека играет "домашняя библиотека" и "книга".