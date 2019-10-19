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РИА Новости
Культура

В Еврейском музее покажут "Союз молодежи" и "Невавилонскую библиотеку"

14:12 19.10.2019
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CC0 / / Картина "Дама в розовом" художницы Ольги Розановой
Картина Дама в розовом художницы Ольги Розановой
CC0 / /
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности 24 октября открываются две выставки "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" и "Невавилонская библиотека", сообщили РИА Новости организаторы.
Выставка "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" будет посвящена ключевым художникам-авангардистам начала XX века.
В экспозицию вошли около 80 работ, включая произведения Казимира Малевича ("Усовершенствованный портрет И.В. Клюна"), Ольги Розановой ("В кафе"), Елены Гуро ("Женщина в платке"), Михаила Матюшина ("Портрет Елены Гуро"), Павла Филонова ("Пир королей") и Михаила Ларионова ("Лучистый пейзаж").
Также будут показаны малоизвестные произведения авангарда из Русского музея, 15 российских и зарубежных музеев, а также трех частных коллекции.
Главная идея выставки — с помощью картин и исторических документов рассказать о первом официально зарегистрированном объединении художников "Союз молодежи". За время своего существования они успели создать работы во множестве стилей – от символизма до кубофутуризма.
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяК.Малевич. Усовершенствованный портрет И.В.Клюна, 1913
К.Малевич. Усовершенствованный портрет И.В.Клюна, 1913
1 из 5
К.Малевич. Усовершенствованный портрет И.В.Клюна, 1913
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Русский музейВ. Д. Бубнова Купальщицы. 1910-е. ГРМ
В. Д. Бубнова Купальщицы. 1910-е. ГРМ
2 из 5
В. Д. Бубнова Купальщицы. 1910-е. ГРМ
© Русский музей
© Русский музейИ. С. Школьник. Натюрморт с желтой скатертью. 1910-е. ГРМ
И. С. Школьник. Натюрморт с желтой скатертью. 1910-е. ГРМ
3 из 5
И. С. Школьник. Натюрморт с желтой скатертью. 1910-е. ГРМ
© Русский музей
© Предоставлено пресс-службой Русского музеяЕлена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна). 1910. Х.,м. 70 х 70. ГРМ
Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна). 1910. Х.,м. 70 х 70. ГРМ
4 из 5
Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна). 1910. Х.,м. 70 х 70. ГРМ
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
© Русский музейВ. Е. Татлин. Эскиз декорации к пьесе "Царь Максемьян". Трон Максемьяна. 1911. ГРМ
В. Е. Татлин. Эскиз декорации к пьесе Царь Максемьян. Трон Максемьяна. 1911. ГРМ
5 из 5
В. Е. Татлин. Эскиз декорации к пьесе "Царь Максемьян". Трон Максемьяна. 1911. ГРМ
© Русский музей
1 из 5
К.Малевич. Усовершенствованный портрет И.В.Клюна, 1913
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 5
В. Д. Бубнова Купальщицы. 1910-е. ГРМ
© Русский музей
3 из 5
И. С. Школьник. Натюрморт с желтой скатертью. 1910-е. ГРМ
© Русский музей
4 из 5
Елена Гуро. Женщина в платке (Скандинавская царевна). 1910. Х.,м. 70 х 70. ГРМ
© Предоставлено пресс-службой Русского музея
5 из 5
В. Е. Татлин. Эскиз декорации к пьесе "Царь Максемьян". Трон Максемьяна. 1911. ГРМ
© Русский музей
Название инсталляции литературного критика Анны Наринской и архитектора Александра Бродского "Невавилонская библиотека" перекликается с рассказом Борхеса "Вавилонская библиотека", в котором говорится о фантастическом бесконечном расширяющемся хранилище текстов.
Анна Наринская выбрала, наоборот, только тысячу бумажных книг, которые она прочитала и считает прекрасными. Там и сказки, и сборники стихов, и философские труды и романы, и даже комиксы. Посетители смогут брать издания в руки, листать, читать и переставлять так, как сами считают нужным.
Основная цель — рассказать, какую важную роль в жизни человека играет "домашняя библиотека" и "книга".
Обе выставки будут открыты до 19 января 2020 года.
Александр Львов Русские сезоны. Соловки
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На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Русские сезоны. Соловки"
100000
КультураНовости культурыВыставкиКазимир МалевичМоскваСанкт-Петербург
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