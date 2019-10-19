Путин поручил помочь пострадавшим после прорыва дамбы в Красноярском крае

"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты", — сказал пресс-секретарь.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, еще 14 находятся в больнице, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Тринадцать человек пропали без вести.