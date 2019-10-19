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РИА Новости

Рядом с поселком, где прорвало дамбу, открыли пункт временного размещения

12:21 19.10.2019
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Пункт временного размещения открыли в деревне Щетинкино, которая находится в нескольких километрах от места прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.
Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.
По его главка, около 300 человек привлечено на ликвидации ЧС. Аэромобильная группировка МЧС России продолжает свою работу по оказанию помощи пострадавшим. В настоящее время привлечены 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС, которые будут задействованы на поиски без вести пропавших.
"В населенном пункте Щетинкино работает пункт временного размещения. Пострадавших доставляют в больницы Курагинского района на автомобилях скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данным заместителя начальника главка Олега Матыленко, глубина воды, удерживаемая разрушенной дамбой, была 3,5-4 метра.
На месте работают губернатор края и руководители краевой прокуратуры, МВД по краю и главный федеральный инспектор по краю.
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