Рядом с поселком, где прорвало дамбу, открыли пункт временного размещения

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Пункт временного размещения открыли в деревне Щетинкино, которая находится в нескольких километрах от места прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.

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По его главка, около 300 человек привлечено на ликвидации ЧС. Аэромобильная группировка МЧС России продолжает свою работу по оказанию помощи пострадавшим. В настоящее время привлечены 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС, которые будут задействованы на поиски без вести пропавших.

"В населенном пункте Щетинкино работает пункт временного размещения. Пострадавших доставляют в больницы Курагинского района на автомобилях скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным заместителя начальника главка Олега Матыленко, глубина воды, удерживаемая разрушенной дамбой, была 3,5-4 метра.