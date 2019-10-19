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РИА Новости
Война в Сирии

Турция обвинила курдов в нарушении перемирия в Сирии

12:20 19.10.2019 (обновлено: 13:07 19.10.2019)
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© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии.
Как заявило турецкое Минобороны в твиттере, за последние 36 часов группировки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и силы самообороны сирийских курдов совершили 14 атак. При этом ведомство подчеркивает, что турецкие военные полностью соблюдают перемирие.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против РПК и ИГ*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по приграничным сирийским городам, затем началась наземная часть операции.
Семнадцатого октября США и Турция договорились о приостановке операции. Как заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом, Анкара прекратит огонь на 120 часов, чтобы курдские силы смогли выйти из 30-километровой буферной зоны, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее сообщалось, что боевые действия продолжаются.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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