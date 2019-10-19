Турция обвинила курдов в нарушении перемирия в Сирии

АНКАРА, 19 окт — РИА Новости. Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии.

Как заявило турецкое Минобороны в твиттере, за последние 36 часов группировки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и силы самообороны сирийских курдов совершили 14 атак. При этом ведомство подчеркивает, что турецкие военные полностью соблюдают перемирие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против РПК и ИГ*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по приграничным сирийским городам, затем началась наземная часть операции.

Семнадцатого октября США и Турция договорились о приостановке операции. Как заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам переговоров с Эрдоганом, Анкара прекратит огонь на 120 часов, чтобы курдские силы смогли выйти из 30-километровой буферной зоны, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее сообщалось, что боевые действия продолжаются.