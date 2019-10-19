В храмах Минусинской епархии пройдут панихиды по погибшим при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Панихиды по погибшим при прорыве дамбы в Красноярском крае пройдут в воскресенье во всех храмах Минусинской епархии, говорится в сообщении епархии.
"20 октября по благословению епископа Минусинского и Курагинского Никанора во всех храмах Минусинской епархии по окончании Божественной литургии будут совершены панихиды по погибшим в результате трагедии на реке Сейба в Курагинском районе", - говорится в сообщении епархии.
Как отмечается, ранее епископ Никанор направил соболезнование главе Курагинского района и близким погибших. "Духовенство и миряне Минусинской епархии также выражают соболезнования родственникам жертв трагедии и молятся о здравии выживших", - говорится в сообщении.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.