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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В храмах Минусинской епархии пройдут панихиды по погибшим при прорыве дамбы

12:16 19.10.2019
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Панихиды по погибшим при прорыве дамбы в Красноярском крае пройдут в воскресенье во всех храмах Минусинской епархии, говорится в сообщении епархии.
"20 октября по благословению епископа Минусинского и Курагинского Никанора во всех храмах Минусинской епархии по окончании Божественной литургии будут совершены панихиды по погибшим в результате трагедии на реке Сейба в Курагинском районе", - говорится в сообщении епархии.
Как отмечается, ранее епископ Никанор направил соболезнование главе Курагинского района и близким погибших. "Духовенство и миряне Минусинской епархии также выражают соболезнования родственникам жертв трагедии и молятся о здравии выживших", - говорится в сообщении.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.
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