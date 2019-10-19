Прокурор Красноярского края вылетел на место прорыва дамбы

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Прокурор Красноярского края Михаил Савчин вылетел на место ЧП на золотодобывающей артели в Курагинском районе, где прорвало дамбу, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"Прокурор Красноярского края Савчин М.М. вылетел на место происшествия в район с. Щетинкино в Курагинском районе, где в результате прорыва технологической дамбы пострадали люди", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, прокуратура Курагинского района начала проверку по факту прорыва дамбы, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, также находится на контроле прокуратуры края.