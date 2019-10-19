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РИА Новости

Прокурор Красноярского края вылетел на место прорыва дамбы

12:14 19.10.2019
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Прокурор Красноярского края Михаил Савчин вылетел на место ЧП на золотодобывающей артели в Курагинском районе, где прорвало дамбу, говорится в сообщении региональной прокуратуры.
"Прокурор Красноярского края Савчин М.М. вылетел на место происшествия в район с. Щетинкино в Курагинском районе, где в результате прорыва технологической дамбы пострадали люди", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, прокуратура Курагинского района начала проверку по факту прорыва дамбы, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, также находится на контроле прокуратуры края.
Зампред комитета по обороне, депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин
12:07РИА Новости
В Госдуме проанализируют причины прорыва дамбы в Красноярском крае
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайКурагинский районПроисшествия
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