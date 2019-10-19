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РИА Новости

В Госдуме проанализируют причины прорыва дамбы в Красноярском крае

12:07 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр ПаниотовЗампред комитета по обороне, депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин
Зампред комитета по обороне, депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин
© РИА Новости / Александр Паниотов
Зампред комитета по обороне, депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы вместе с властями Красноярского края проанализируют причины прорыва дамбы на реке Сейба и меры профилактики подобных инцидентов в будущем, заявил зампред комитета по обороне, депутат от Красноярского края Юрий Швыткин (ЕР).
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.
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Депутат, которого цитирует пресс-служба фракции, заявил о необходимости принять оперативные меры как на региональном, так и федеральном уровне, чтобы не допустить повторения подобных катастроф.
"Депутаты Госдумы проанализируют причины трагедии с властями Красноярского края. Мы собираемся обсудить те меры, которые необходимо будет принять как на уровне региона, так и на федеральном уровне, чтобы не допустить подобного в будущем", - заявил Швыткин.
Он отметил оперативную реакцию региональных властей, подразделений МЧС по Красноярскому краю, Хакасии и Иркутской области. Швыткин подчеркнул, что пока преждевременно делать выводы, обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Безусловно, нужно смотреть, какие нарушения при строительстве были допущены, какими мерами безопасности пренебрегли, как соблюдались в том числе трудовые права работников", - добавил он.
Парламентарий также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеЮрий ШвыткинГосдума РФКрасноярский крайПроисшествия
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