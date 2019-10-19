Спасатели нашли тело седьмого погибшего при пожаре в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов седьмого погибшего при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Найден седьмой погибший, это мужчина 50 лет", - сообщил собеседник.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и один взрослый, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".