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РИА Новости

Спасатели нашли тело седьмого погибшего при пожаре в Ярославской области

11:58 19.10.2019 (обновлено: 13:28 19.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов седьмого погибшего при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Найден седьмой погибший, это мужчина 50 лет", - сообщил собеседник.
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
11:30РИА Новости
Источник назвал возможную причину пожара в доме в Ярославской области
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и один взрослый, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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