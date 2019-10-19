Кузнецова взяла под контроль ЧП в Ярославской области, где погибли дети

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и один взрослый, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Глава Ростовского района Сергей Шокин сообщил о семи погибших, по данным СУ СКР по региону, судьба человека, который может быть седьмой жертвой, неизвестна – он под завалами.