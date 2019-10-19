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РИА Новости

Кузнецова взяла под контроль ЧП в Ярославской области, где погибли дети

11:57 19.10.2019 (обновлено: 13:29 19.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова находится на связи с Ярославской областью, где в пожаре погибли дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и один взрослый, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Глава Ростовского района Сергей Шокин сообщил о семи погибших, по данным СУ СКР по региону, судьба человека, который может быть седьмой жертвой, неизвестна – он под завалами.
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
11:30РИА Новости
Источник назвал возможную причину пожара в доме в Ярославской области
"Анна Кузнецова держит ситуацию на контроле, находится на связи с регионом", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что на месте ЧП работает региональный уполномоченный по правам ребёнка.
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Анна КузнецоваРоссияЯрославская областьПроисшествия
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