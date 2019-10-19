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РИА Новости

Красноярские власти назвали возможную причину разрушения дамбы

11:45 19.10.2019
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© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим КофманГубернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Причиной прорыва дамбы под Красноярском могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.
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"Причину пока сказать трудно…. либо это несоблюдение технологий при изготовлении этого объекта, кроме этого, мы не исключаем, что объект был построен без разрешений и контроля. Кроме этого, в этот период там шли дожди, возможно влияние природного фактора", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Усс сообщил, что поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".
По данным главы краевого кабмина Юрия Лапшина, разрушенная дамба была построена кустарным способом с массой нарушений.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
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