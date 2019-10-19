Красноярские власти назвали возможную причину разрушения дамбы

"Причину пока сказать трудно…. либо это несоблюдение технологий при изготовлении этого объекта, кроме этого, мы не исключаем, что объект был построен без разрешений и контроля. Кроме этого, в этот период там шли дожди, возможно влияние природного фактора", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".