Красноярские власти назвали возможную причину разрушения дамбы

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Причиной прорыва дамбы под Красноярском могут быть несоблюдение технологий при ее постройке или дожди, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.
"Причину пока сказать трудно…. либо это несоблюдение технологий при изготовлении этого объекта, кроме этого, мы не исключаем, что объект был построен без разрешений и контроля. Кроме этого, в этот период там шли дожди, возможно влияние природного фактора", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Усс сообщил, что поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".
По данным главы краевого кабмина Юрия Лапшина, разрушенная дамба была построена кустарным способом с массой нарушений.