Дамбы на прииске в Красноярском крае прорывало не раз, рассказал работник

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Один из работников прииска в Красноярском крае рассказал радиостанции " Один из работников прииска в Красноярском крае рассказал радиостанции " Говорит Москва ", что происшествия на их технических дамбах не редкость.

Он отметил, что всего плотин четыре, а прорвало самую верхнюю. Высота каждой из них составляет десять метров, они сделаны из почвы.

"Дамбы были уже давно, уже больше трех лет. В этом месяце их поднимали все … бульдозерами", — поделился мужчина.

Работник прииска пояснил, что каждая дамба держит небольшое озеро — отработанные затопленные участки. Прорывы уже случались, но, по его словам, не такие масштабные.

Также он рассказал об общежитиях: их построили за две недели, в них живет около 80 человек.

Само ЧП произошло внезапно и застало людей врасплох.

"Они <…> не смогли ничего сделать. На полигоне только экскаваторы и бульдозера. Напарник звонил сказал, что в два часа был звонок в МЧС. Люди спали, видимо, даже ничего не поняли", — пояснил мужчина.

Инцидент произошел в районе поселка Щетинкино на реке Сайба около шести утра по местному времени. Погибли 15 человек.