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РИА Новости

Дамбы на прииске в Красноярском крае прорывало не раз, рассказал работник

11:40 19.10.2019 (обновлено: 16:10 19.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краюВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Один из работников прииска в Красноярском крае рассказал радиостанции "Говорит Москва", что происшествия на их технических дамбах не редкость.
Он отметил, что всего плотин четыре, а прорвало самую верхнюю. Высота каждой из них составляет десять метров, они сделаны из почвы.
"Дамбы были уже давно, уже больше трех лет. В этом месяце их поднимали все … бульдозерами", — поделился мужчина.
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
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Работник прииска пояснил, что каждая дамба держит небольшое озеро — отработанные затопленные участки. Прорывы уже случались, но, по его словам, не такие масштабные.
Также он рассказал об общежитиях: их построили за две недели, в них живет около 80 человек.
Само ЧП произошло внезапно и застало людей врасплох.
"Они <…> не смогли ничего сделать. На полигоне только экскаваторы и бульдозера. Напарник звонил сказал, что в два часа был звонок в МЧС. Люди спали, видимо, даже ничего не поняли", — пояснил мужчина.
Инцидент произошел в районе поселка Щетинкино на реке Сайба около шести утра по местному времени. Погибли 15 человек.
Ранее сообщалось, что дамба не числится в списках Ростехнадзора. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
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