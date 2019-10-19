Глава Роструда направляется в Красноярский край после прорыва дамбы

Москва, 19 окт – РИА Новости. Руководитель Роструда Михаил Иванков направляется в Красноярский край после ЧП на золотодобывающей артели, где прорвало дамбу, готовятся документы для организации страховых выплат, сообщили РИА Новости в Роструде.
"Руководитель Роструда Михаил Иванков вылетает в Красноярский край, где на золотодобывающей артели произошёл прорыв дамбы, в результате которого погибли и пострадали работники", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, представитель территориального органа ведомства находится на месте происшествия, формируется комиссия по расследованию несчастного случая на производстве.
Уточняется, что для выяснения причин и обстоятельств случившегося и подготовки необходимых документов для организации страховых выплат осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры, Следственного комитета, ФСС, правительством Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.