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РИА Новости

Глава Роструда направляется в Красноярский край после прорыва дамбы

11:34 19.10.2019 (обновлено: 11:35 19.10.2019)
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краюГруппировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Москва, 19 окт – РИА Новости. Руководитель Роструда Михаил Иванков направляется в Красноярский край после ЧП на золотодобывающей артели, где прорвало дамбу, готовятся документы для организации страховых выплат, сообщили РИА Новости в Роструде.
"Руководитель Роструда Михаил Иванков вылетает в Красноярский край, где на золотодобывающей артели произошёл прорыв дамбы, в результате которого погибли и пострадали работники", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, представитель территориального органа ведомства находится на месте происшествия, формируется комиссия по расследованию несчастного случая на производстве.
Уточняется, что для выяснения причин и обстоятельств случившегося и подготовки необходимых документов для организации страховых выплат осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры, Следственного комитета, ФСС, правительством Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края.
Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
09:56РИА Новости
Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеМихаил ИванковКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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