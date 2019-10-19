МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага рассказала, как чувствует себя после падения со сцены, которое произошло во время ее шоу в Лас-Вегасе. Об этом она сообщила в инстаграме.

"Когда тебе должны сделать рентген почти всего тела — остается только танцевать. Со мной все будет в порядке", — написала Гага.

В четверг пользователи опубликовали в Сети видео, на которых засняли момент падения певицы и фаната со сцены, который споткнулся, когда танцевал с ней на руках.

Многие испугались, что они могли получить серьезные травмы.

Однако, несмотря на инцидент, Гага вернулась на сцену и завершила шоу, доказав, что она профессионал. Она также попыталась успокоить поклонника и заверить, что не пострадала, сообщает DailyMail.

После концерта певица опубликовала в инстаграме пост, в котором показала и рассказала, как восстанавливается после выступлений.