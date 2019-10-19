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РИА Новости
Культура

Леди Гага рассказала, как чувствует себя после падения со сцены

12:19 19.10.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniАмериканская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
Американская певица Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американская певица и актриса Леди Гага рассказала, как чувствует себя после падения со сцены, которое произошло во время ее шоу в Лас-Вегасе. Об этом она сообщила в инстаграме.

"Когда тебе должны сделать рентген почти всего тела — остается только танцевать. Со мной все будет в порядке", — написала Гага.

В четверг пользователи опубликовали в Сети видео, на которых засняли момент падения певицы и фаната со сцены, который споткнулся, когда танцевал с ней на руках.
Многие испугались, что они могли получить серьезные травмы.
Однако, несмотря на инцидент, Гага вернулась на сцену и завершила шоу, доказав, что она профессионал. Она также попыталась успокоить поклонника и заверить, что не пострадала, сообщает DailyMail.
После концерта певица опубликовала в инстаграме пост, в котором показала и рассказала, как восстанавливается после выступлений.
"После шоу: ледяная ванна в течение 5-10 минут, горячая — в течение 20 минут, затем я надеваю компрессионный костюм со льдом и лежу в нем еще 20 минут", — написала певица.
Леди Гага во время выступления на 61-й церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
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КультураНовости культурыШоу-бизнесИнстаграмLady Gaga (Стефани Джерманотта)Лас-Вегас
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