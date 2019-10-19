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РИА Новости

Источник назвал возможную причину пожара в доме в Ярославской области

11:30 19.10.2019 (обновлено: 13:29 19.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара, унесшего жизни шести человек в Ростове Ярославской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и один взрослый, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Глава Ростовского района Сергей Шокин сообщил о семи погибших, по данным СУ СКР по региону, судьба человека, который может быть седьмой жертвой, неизвестна – он под завалами.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
11 октября, 03:42РИА Новости
В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах
"Одна из версий – неосторожное обращение с огнем", - сказал собеседник агентства.
Официально эту информацию в ведомствах не комментируют.
"Сейчас на месте идут аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Говорить о причинах пожара можно тогда, когда к обследованию приступят специалисты", - пояснил представитель ГУ МЧС по региону.
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