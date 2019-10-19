Силовики разместили артиллерию в жилых районах в Донбассе, заявили в ДНР

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерию в жилых районах на подконтрольной им территории Донбасса, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Нашей разведкой выявлено местонахождение вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, размещенной в жилых районах", - сказал представитель Народной милиции.