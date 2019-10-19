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РИА Новости

Силовики разместили артиллерию в жилых районах в Донбассе, заявили в ДНР

11:01 19.10.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерию в жилых районах на подконтрольной им территории Донбасса, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашей разведкой выявлено местонахождение вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, размещенной в жилых районах", - сказал представитель Народной милиции.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Вчера, 16:05РИА Новости
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По его словам, в подконтрольных Киеву населенных пунктах Мангуш и Дружковка обнаружены 16 гаубиц калибрами 122 и 152 миллиметра, в Торецке и Троицком украинские силовики разместили бронетехнику.
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