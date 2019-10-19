Силовики разместили артиллерию в жилых районах в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерию в жилых районах на подконтрольной им территории Донбасса, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашей разведкой выявлено местонахождение вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, размещенной в жилых районах", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, в подконтрольных Киеву населенных пунктах Мангуш и Дружковка обнаружены 16 гаубиц калибрами 122 и 152 миллиметра, в Торецке и Троицком украинские силовики разместили бронетехнику.