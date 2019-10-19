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РИА Новости

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15

10:59 19.10.2019 (обновлено: 12:09 19.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краюВид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось о 13 погибших. Еще 14 пострадали, они находятся в больнице, в том числе трое — в тяжелом состоянии.
Судьба 13 человек пока остается неизвестной.
Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.
По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. Как заявил глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
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07:57РИА Новости
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
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Прорыв дамбы в Красноярском краеМЧС РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
И это единственный прорыв, который может произойти в РФ. Почему прорвало дамбу? Потому что на ремонт денег нет. Почему денег нет? Потому что ушли на Крымнаш, Донбасс, Сирию, кредиты Кубе, Венесуэле, помощь Африке. Кто в этом виноват? Конечно, Америка!
19 октября, 11:26
Макс Патриот
85457460
Каким идиотам смешна гибель людей
19 октября, 11:21
А Бородин
7071025
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