Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 15

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Еще 14 пострадали, они находятся в больнице, в том числе трое — в тяжелом состоянии.

Судьба 13 человек пока остается неизвестной.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. Как заявил глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин, сооружение построено кустарным способом с нарушением всех норм.