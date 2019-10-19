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РИА Новости

Госбюро расследований заподозрило двух киевских полицейских в пытках

10:59 19.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает двух полицейских Васильковского отдела полиции в Киеве в пытках, сообщил в субботу директор бюро Роман Труба.
"Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области", - написал Труба в своем канале в Telegram.
Он сообщил, что в декабре 2018 года потерпевший на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить прикладом автомата.
"Дальше - больше. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность Васильковского района Киевской области, где продолжили жестоко бить. Дошло до того, что горе-полицейские закрыли мужчину в багажнике, ударив прикладом упомянутого автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов", - отметил глава ГБР.
Родственники мужчины его разыскивали и обращались как раз в Васильковский отдел полиции. Полицейские вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об административном нарушении. По словам Трубы, полицейские пытались скрыть преступление.
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