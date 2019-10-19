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РИА Новости

В Турции погибла девочка из России

10:59 19.10.2019 (обновлено: 14:59 19.10.2019)
244099
© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи
© Flickr / Matt Perreault
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
Муж, жена и двое детей отдыхали в Кемере. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.
На горной дороге глава семейства не справился с управлением, и велосипед сорвался в пропасть. Взрослые и десятилетний мальчик отделались ушибами, а вот маленькая девочка получила тяжелые травмы.
Пострадавших россиян увидел местный житель. Он подвез их в больницу, однако ребенок скончался на руках врачей.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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ТурцияРоссияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Поражает идиотизм взрослых...
19 октября, 12:21
Vladidmir Kanygin
12310729
Турция сейчас самое опасное место для отдыха Россиян, этому приведены уже несколько десятков доказательств. Не понимаю таких людей, которые несмотря ни на что продолжают ездить в Турцию, да и еще тащат собой детей. Ну езжайте вы сами по крайней мере в эту опасную зону, куда вы детей-то тащите! Сотни несчастных случаев в Турции только за этот 2019 год (а все ли они несчастные - случайные?) Но в любом случае, это говорит о том, что безопасность для людей (из России, Украины и Белоруссии) властями Турции не обеспечивается - её просто нет вообще
19 октября, 14:05
Вячеслав*** (В.К)
35106025
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