В Турции погибла девочка из России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA

Муж, жена и двое детей отдыхали в Кемере. Они арендовали трехместный электрический велосипед, чтобы отправиться в каньон Гейнюк.

На горной дороге глава семейства не справился с управлением, и велосипед сорвался в пропасть. Взрослые и десятилетний мальчик отделались ушибами, а вот маленькая девочка получила тяжелые травмы.