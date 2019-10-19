Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T10:54Z
https://ria.ru/20191019/1559966066.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152169/76/1521697692_0:175:2786:1742_1036x0_80_0_0_1fc466d7459c99d03646d348994762a9.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с заместителем премьера Катара ситуацию на Ближнем Востоке

10:54 19.10.2019
117
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме Примаковские чтения
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с заместителем премьер-министра, государственным министром обороны Катара Халедом Аль-Аттыей ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает российское дипведомство.
Богданов, находящийся с рабочей поездкой в Дохе, был принят Аль-Аттыей 18 октября.
"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, включая график соответствующих контактов и мероприятий. При этом констатировано, что углубление политического диалога, наращивание торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей отвечает долгосрочным интересам двух стран, служит делу обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении МИД РФ.
Министерство сообщило, что "был проведен также обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии, Йемене, Ливии, в палестино-израильском урегулировании, на Африканском Роге с акцентом на разрешение сохраняющихся конфликтов и кризисов политическими методами, на основе инклюзивного и равноправного диалога, в четком соответствии с Уставом ООН и положениями международного права".
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
13 октября, 12:25РИА Новости
Путин считает, что ситуация в Ливии дестабилизирует весь Ближний Восток
Под таким углом были рассмотрены российские концептуальные предложения о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщили в МИД.
200001
Обсудить 0
Ближний ВостокМихаил БогдановМИД РФКатарРоссияВ мире
Рекомендуем
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
Российская делегация обсудила с Асадом запуск конституционного комитета САР
РИА
Новости
Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
Медведев прибыл в Сербию
Премьер Северной Македонии Зоран Заев
Премьер Македонии призвал к досрочным парламентским выборам в стране
Флаг Великобритании на саммите ЕС
Британское правительство отложило голосование по соглашению о Brexit
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова: Россия уже фиксировала проблемы с выдачей виз делегатам в ООН
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии
Александр Вучич
Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в военно-технической сфере
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
Медведев и Вучич принимают участие в параде военной техники под Белградом
Входная дверь в квартиру
Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон призвал парламент как можно скорее осуществить Brexit
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турция обвинила курдов в нарушении перемирия в Сирии
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Госбюро расследований заподозрило двух киевских полицейских в пытках
Города России. Магас
Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
Лента новостейМолния