Богданов обсудил с заместителем премьера Катара ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме "Примаковские чтения"

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с заместителем премьер-министра, государственным министром обороны Катара Халедом Аль-Аттыей ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает российское дипведомство.

Богданов, находящийся с рабочей поездкой в Дохе, был принят Аль-Аттыей 18 октября.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, включая график соответствующих контактов и мероприятий. При этом констатировано, что углубление политического диалога, наращивание торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей отвечает долгосрочным интересам двух стран, служит делу обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министерство сообщило, что "был проведен также обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Сирии, Йемене, Ливии, в палестино-израильском урегулировании, на Африканском Роге с акцентом на разрешение сохраняющихся конфликтов и кризисов политическими методами, на основе инклюзивного и равноправного диалога, в четком соответствии с Уставом ООН и положениями международного права".