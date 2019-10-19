В США родился щенок с зеленой шерстью

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В американском городе Каньон собака родила щенка необычного цвета, сообщил местный телеканал KRDO.
Хозяйка трехлетнего дога Кэдди Уильямс рассказала, что у той родилось восемь щенков. Изначально, она посчитала, что у всех новорожденных черная шерсть.
Однако, включив фонарик на телефоне, она увидела, что мех у одного щенков имеет зеленый оттенок.
"Я была в шоке, когда он родился", — рассказала женщина.
Причиной такого цвета собаки стал зеленый пигмент желчи биливердин. Именно он и окрасил шерсть в утробе матери.
☘🐕 GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M— KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) October 15, 2019
Отмечается, что необычный оттенок у щенка скоро пропадет. Все собаки, по словам хозяйки, чувствуют себя хорошо.
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