Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку

НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии Магаса Магомет Марзиев, который проработал на этой должности менее месяца, ушел в отставку, сообщили РИА Новости в администрации города.
Марзиев был назначен исполняющим обязанности мэра Магаса 20 сентября, на этом посту он сменил Беслана Цечоева.
"Марзиев ушел в отставку, вместо него исполняющим обязанности мэра назначен Руслан Арсамаков", - сказал собеседник агентства.
В администрации не смогли уточнить причин отставки Марзиева.