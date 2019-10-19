Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета

КАЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс Казань – Анталья, в ночь на субботу вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта "Казань".
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолёт рейса КЛ5807 вылетел из Казани в Анталью в 23.55 пятницы.
"Борт совершил возврат на аэродром вылета – вылетел из Казани и обратно приземлился в аэропорту Казани по технической причине", - сказал собеседник агентства, отказавшись от подробных комментариев.
По его информации, в 7.11 самолёт улетел по маршруту.