Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Авиалайнер, следующий из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, по предварительным данным, из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщила РИА Новости представительница международного аэропорта Красноярска.
"Следовал из Улан-Удэ в Домодедово. По предварительным данным, запросил посадку. Предварительно из-за того, что на борту может находиться взрывное устройство", - сказала собеседница агентства.
"Эта информация предварительная", - добавила она.
По ее словам, в настоящее время борт вырабатывает топливо.